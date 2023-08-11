В Украине увольняют всех областных военкомов, — Зеленский

Управлять этой системой должны воины, прошедшие фронт, – сказал Президент.

Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение по результатам заседания СНБО касательно результатов проверки работы ТЦК.

Он сообщил, что в Украине увольняют всех областных военкомов, поскольку управлять этой системой должны воины, прошедшие фронт.

«Провел заседание СНБО. Специальное. Один вопрос ключевой: результаты проверки «военнокоматов». Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц «военнокоматов», 33 подозрения.

Наши решения. Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования.

Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ.

Вопросы ВЛК. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас – проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут», - сказал Президент.

Ранее мы писали, что ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного.

Также военкома из Донецкой области, который начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте, арестовали с альтернативой залога в 3 млн.

Кроме того, прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и смерти жителя Одесской области, скончавшегося по прибытии в воинскую часть.

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