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  1. В Украине

Кабмин согласовал увольнение Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской РГА области

14:31, 11 августа 2023
Также уволено заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Кабмин согласовал увольнение Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской РГА области
Источник фото: ivano-frankivska-rda.gov.ua
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Кабинет Министров провел 11 августа заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительством:

Уволено Шевченко Татьяну Викторовну с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соглашено увольнение Ярощука Александра Анатольевича с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

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