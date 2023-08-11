Кабмин согласовал увольнение Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской РГА области

Также уволено заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Источник фото: ivano-frankivska-rda.gov.ua

Кабинет Министров провел 11 августа заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительством:

Уволено Шевченко Татьяну Викторовну с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соглашено увольнение Ярощука Александра Анатольевича с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

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