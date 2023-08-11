Кабмін погодив звільнення Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської РДА області

Також звільнено заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Джерело фото: ivano-frankivska-rda.gov.ua

Кабінет Міністрів провів 11 серпня засідання, на якому ухвалив ряд кадрових рішеннь. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Урядом:

Звільнено Шевченко Тетяну Вікторівну з посади заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Погоджено звільнення Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.