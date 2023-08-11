Кабмин провел заседание: какие решения приняли 11 августа

Утвержден порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги «єМалятко».

Фото: КМУ

Кабинет министров в пятницу, 11 августа, провел заседание. Какие решения были приняты, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту». Законопроектом пропонується ратифікувати Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту, вчинений у м. Києві та м. Кишиневі 27 квітня 2023. Внесення змін до Угоди дозволить здійснювати транзитні перевезення територією України на дільниці Етулія (Республіка Молдова) - Рені (Україна)- Джюрджюлешть (Республіка Молдова) порожнього рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через Україну і Республіку Молдова призначенням на/з станції Джюрджюлешть (Молдова) та Галац-Ларга (Румунія) без зупинки та проведення на станції Рені прикордонного, митного та інших заходів офіційного контролю, що сприятиме збільшенню обсягів перевезень вантажів та пропускної спроможності.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування». Законопроектом з метою оптимізації системи підприємств залізничного транспорту та покращення рівня послуг, що надаються підриємствами залізничного транспорту, пропонується внести зміни до ЗУ «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», що необхідні для реалізації заходів з передачі 100 відсотків акцій приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» до статутного капіталу акціонерного товариства «Українська залізниця».

- Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції.

- Затверджено, на виконання положення частини другої статті 35 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», вимоги до Довірчого списку. Ці вимоги спрямовані на забезпечення ведення Довірчого списку у складі інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу, його інформаційного наповнення, технічної підтримки, супроводження обміну інформацією між його складовими частинами з метою забезпечення довіри між субʼєктами відносин у сфері електронних довірчих послуг. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 26.09.2018 N 775 «Про затвердження обовʼязкових вимог до Довірчого списку».

- Внесено, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України, зміни до Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання і до Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання. Розширено переліки підстав тимчасового затримання транспортних засобів та їх доставлення на спеціальний майданчик. Запроваджено складання акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу без присутності понятих, у разі фіксації обставин у режимі фотозйомки (відеозапису).

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проекту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерним товариством «Укрпошта» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ, у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проекту. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування.

- Припинено дію Угоди між Урядом України і Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного

транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 10.01.2023 N 25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні». Розширено перелік юридичних осіб, які можуть бути учасниками експериментального проекту, закладами культури, соціального захисту населення і спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (комунальної та державної форми власності), закладами фізичної культури і спорту (комунальної форми власності), а також управителями багатоквартирних будинків, обʼєднаннями співвласників багатоквартирного будинку. Доповнено перелік кодів КВЕД за видами економічної діяльності, за якими можуть провадити господарську діяльність заявники - учасники експериментального проекту.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 13.03.2022 N 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» і від 03.05.2022 N 550 «Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану». Поновлено в умовах воєнного стану на території України здійснення заходів державного ринкового нагляду та державного контролю у сфері обігу побутових ламп неспрямованого випромінення в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення та Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів.

- Затверджено граничний розмір страхових тарифів для страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування. Затверджено структуру та порядок застосування страхових тарифів для страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весь період вирощування.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання та оплати послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових обʼєктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, та до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Український дитячий центр «Молода гвардія» і в дитячих закладах вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових обʼєктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні. Надано у 2023 році в межах реалізації експериментального проекту право одному з батьків (особі, яка його/її замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сімї та належить до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сімʼї зі всіх регіонів України отримати бюджетні кошти на придбання путівки в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що міститься в Державному реєстрі майнових обʼєктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташований в карпатському регіоні.

- Внесено зміни до Типового регламенту місцевої державної адміністрації. Замінено посилання на Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади, що втратила чинність, посиланням на Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджену постановою КМУ від 17.01.2018 N 55. Встановлено, що розгляд заяв (клопотань) і скарг громадян, що належать до предмета регулювання ЗУ «Про адміністративну процедуру», здійснюється в порядку, встановленому зазначеним Законом. Уточнено, що адміністративні акти місцевих держадміністрацій приймаються, набирають чинності, припиняють дію та виконуються з урахуванням вимог, встановлених ЗУ «Про адміністративну процедуру».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2001 N 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» у частині регулювання розмірів зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Визнано таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови КМУ від 18.07.1995 N 532 «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва» в частині затвердження розмірів і зборів за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію прав автора на твір.

- Внесено зміни до Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність). Зміни спрямовані на приведення Порядку у відповідність до чинного законодавства та на забезпечення стабільної роботи постійно діючої міжвідомчої комісії, утвореної Мін’юстом з метою відбору операторів електронних майданчиків, здійснення контролю за відповідністю авторизованих електронних майданчиків.

- Затверджено Порядок попередньої ідентифікації віку користувачів веб-сайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет. Міністерству цифрової трансформації доручено забезпечити попередню ідентифікацію віку користувача веб-сайту з використанням документа, що посвідчує особу, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

- Затверджено Порядок функціонування центру збору фінансової звітності. Порядок спрямований на технічне забезпечення функціонування центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», утвореного з метою забезпечення доступу державних органів, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності.

- Внесено зміни у Перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України, затверджений постановою КМУ від 09.12.2022 N 1378. Доповнено розділ І Переліку «Товари військового призначення, зазначені у списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, згідно з додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807» товарами і «компонентами» (спеціально «призначеними»«компонентами»), що належать до позицій ML6.a і ML10.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 25.12.1996 N 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» та від 30.06.2015 N 460 «Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України». Приведено термінологію стосовно процедури встановлення тарифів на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих медіа у відповідність до вимог ЗУ «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста».

- Визнано, з метою скасування окремого інструменту державного регулювання Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а саме, погодження про влаштування на дорогах загального користування стоянок автомобільного транспорту, що охороняються, та їх обладнання обʼєктами сервісу, такою, що втратила чинність постанову КМУ від 18.08.1994 N 567 «Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних перевезень автомобільним транспортом».

- Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури стосовно реалізації експериментального проекту щодо відомчої реєстрації транспортних засобів для задоволення потреб сил безпеки та оборони під час воєнного стану, але не довше шести місяців з дня впровадження експериментального проекту. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

- Затверджено Порядок надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко». Визначено перелік документів та/або відомостей, що необхідні для отримання такої послуги, спосіб інформування заявника про результат послуги та способи отримання документів, що надаються за її результатом, а також порядок електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

- Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо реорганізації державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» шляхом його приєднання до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія».

- Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 200 млн. гривень на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, зокрема, придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

- Передано єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій (усього 30 обʼєктів) із сфери управління

уповноважених органів управління (самоврядних організацій) до сфери управління Фонду державного майна. Визначено Фонд державного майна уповноваженим органом управління, який здійснює функції з управління майном державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг»та державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль», та уповноваженим органом управління, що здійснює контроль за діяльністю державного обʼєднання матеріально-технічних ресурсів «Укрпостачпреса», Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд» та Української кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд»», — сообщил Мельничук.

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