СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, которые воюют

Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК, были обнаружены случаи коррупции во время проведения мобилизации.

Фото: Офис Президента

11 августа Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК. Об этом сообщает Офис Президента.

Участники заслушали информацию о результатах проверки ТЦК от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, главы Службы безопасности Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, Генерального прокурора Андрея Костина, главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

В ходе проверки были выявлены случаи коррупции, в частности при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

СНБО рекомендовал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, после прохождения ими проверки СБУ.

Офису Генерального прокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

Ранее мы писали, что ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного.

Также военкома из Донецкой области, который начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте, арестовали с альтернативой залога в 3 млн.

Кроме того, прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и смерти жителя Одесской области, скончавшегося по прибытии в воинскую часть.

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