В Ивано-Франковской области российская ракета попала в частный дом: погиб 8-летний мальчик

рф ударила аэробалистическими ракетами по гражданскому объекту.

Фото: Офис Генпрокурора

Утром 11 августа рф ударила ракетой по Ивано-Франковской области. В результате обстрела погиб ребенок, сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Страна-агрессор нанесла удар по гражданскому объекту.

Онищук рассказала, что ребенок был доставлен в критическом состоянии в больницу, однако там ничем не смогли помочь.

Она призвала всех украинцев не игнорировать сирены.

"Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных!", - сказала глава Ивано-Франковской ОВА.

В Офисе Генпрокурора рассказали, что атака аэробалистическими ракетами произошла около 10 утра, оккупанты попали по территории дома в Коломыйском районе. Там проживала семья с тремя детьми. В результате удара погиб 8-летний мальчик. Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что 11 августа в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц столицы и еще в двух местах в Оболонском районе.

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