Последствия атаки рф на Киев: обломки ракеты упали на территорию детской больницы и повредили крышу частного дома

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц столицы и еще в двух местах в Оболонском районе Киева, – сообщил городской голова Виталий Кличко.
«Кроме обломков ракеты, которые упали на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева», – говорится в сообщении.
Так, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома, а на Оболони обнаружили обломок на территории одного из дачных кооперативов.
Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на местах падения обломков.
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