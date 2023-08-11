Последствия атаки рф на Киев: обломки ракеты упали на территорию детской больницы и повредили крышу частного дома

Обломки ракеты упали на территорию детской больницы и еще в двух местах на Оболони.

Источник фото: КГГА

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц столицы и еще в двух местах в Оболонском районе Киева, – сообщил городской голова Виталий Кличко.

«Кроме обломков ракеты, которые упали на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева», – говорится в сообщении.

Так, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома, а на Оболони обнаружили обломок на территории одного из дачных кооперативов.

Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

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