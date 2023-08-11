Теперь в ВСУ официально поставлена на обеспечение женская летняя форма – какая она

3 августа Министерство обороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Теперь женская летняя форма официально поставлена на обеспечение.
Как рассказали в Минобороны, эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на рост женщины 146 см, и на – 188 см.
Форма сшита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.
«Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров», - пишут в Минобороны.
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