Теперь в ВСУ официально поставлена на обеспечение женская летняя форма – какая она

Как отметили в Минобороны, форма имеет 8 размеров.

3 августа Министерство обороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Теперь женская летняя форма официально поставлена на обеспечение.

Как рассказали в Минобороны, эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на рост женщины 146 см, и на – 188 см.

Форма сшита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.

«Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров», - пишут в Минобороны.

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