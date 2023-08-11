Некачественные куртки и костюмы для военных за 35 млн грн: в Киеве директору подрядной организации сообщили о подозрении

Установлено, что поставленная форма не отвечает техническим условиям оборонного ведомства и не может использоваться по своему целевому назначению.

Директору частной фирмы сообщили о подозрении в завладении средствами при поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.

«Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн грн, а впоследствии оставшиеся оговоренные договорами средства.

Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащим качеством», — говорится в сообщении.

По выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.

Киевская городская прокуратура обнародовала запись разговора директора ООО с доверенными лицами о ненадлежащем качестве поставленной одежды в воинскую часть.

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