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  1. В Україні

Неякісні куртки та костюми для військових за 35 млн грн: у Києві директору підрядної організації повідомили про підозру

11:11, 11 серпня 2023
Встановлено, що поставлена форма не відповідає технічним умовам оборонного відомства та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням.
Неякісні куртки та костюми для військових за 35 млн грн: у Києві директору підрядної організації повідомили про підозру
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Директору приватної фірми повідомили про підозру в заволодінні коштами при поставці неякісного форменого одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.

«Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів.

Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості», — йдеться у повідомленні.

За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

Сума завданих збитків становить понад 35 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

Київська міська прокуратура оприлюднила запис розмови директора ТОВ з довіреними особами щодо неналежної якості поставленого одягу до військової частини.

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