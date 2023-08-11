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Центробанки України та Польщі випустять спільний набір пам’ятних монет, фото

23:20, 11 серпня 2023
Набір складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця.
Центробанки України та Польщі випустять спільний набір пам’ятних монет, фото
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Центробанки України та Польщі випустять спільний набір пам’ятних монет під назвою «Дружба та братство – найбільше багатство».  Введуть їх в обіг 24 серпня – в День незалежності України.

Як виглядатиме цей набір пам’ятних монет

Унікальність спільного україно-польського набору полягає в тому, що він складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця.

Їх номінал – 10 гривень та 10 злотих.

Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину – Польським монетним двором.

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет – стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті – війну, її жахи та опір українського народу; на польській – допомогу, підтримку та співчуття.

На реверсах - символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. З’єднавши дві монети разом, у нижній їх частині орнамент утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.

Загальний тираж набору – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни).

Зазначимо, що свій дохід від продажу спільного набору срібних пам’ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство» Національний банк Польщі планує передати Україні у формі безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.

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