Центробанки Украины и Польши выпустят общий набор памятных монет, фото

Набор состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образуют символическую фигуру в форме сердца.

Центробанки Украины и Польши выпустят общий набор памятных монет под названием «Дружба и братство – наибольшее богатство». Введут их в обращение 24 августа – в День независимости Украины.

Как будет выглядеть этот набор памятных монет

Уникальность общего украино-польского набора состоит в том, что он состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образуют символическую фигуру в форме сердца.

Их номинал – 10 гривен и 10 злотых.

Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ, другая половина – Польским монетным двором.

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, украшенные гербами обеих стран. В нижней части монет – стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующих текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете – войну, ужасы и сопротивление украинского народа; на польском – помощь, поддержку и соболезнования.

На реверсах - символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за столом, накрытым скатертью, и делятся хлебом и вином. Соединив две монеты вместе, в нижней их части орнамент образует цветок – символ надежды, жизни и развития.

Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны).

Отметим, что свой доход от продажи совместного набора серебряных памятных монет «Дружба и братство – наибольшее богатство» Национальный банк Польши планирует передать Украине в форме необратимой гуманитарной финансовой помощи.

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