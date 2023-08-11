На 4-м энергоблоке ЗАЭС произошла утечка воды: ситуация на сейчас

Оккупационное руководство переводит 4-ый энергоблок ЗАЭС в состояние «холодной остановки».

Источник фото: Facebook/Запорожская атомная электростанция

Из-за преступных действий российских оккупантов на 4-м энергоблоке Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не произошло, – сообщает «Энергоатом».

«В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в «горячее» состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поскольку оккупационное руководство начало перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние «холодный останов».

Кроме того, в ближайшие дни захватчики переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в «горячий останов», что является очередным нарушением условий лицензии и требований Энергоатома.

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