СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов Симоненко, который сбежал в сопровождении спецназа рф в страну-агрессор

По информации СБУ, на период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству россии по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор.

Служба безопасности сообщила, что собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины, который поддержал вооруженную агрессию рф.

По информации СБУ, на период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству россии по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор.

«Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа рф.

По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экснардеп лично их встречал, а затем «расквартировал» в собственном доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило «сопровождение» Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию беларуси», - рассказали в СБУ.

В рф его назначили заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза».

«Это полностью прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы рф Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики москвы.

Так, в октябре 2022 года экснардеп принял участие в так называемой «22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления на «форуме» Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций «л/днр».

Кроме того, по данным следствия, 21-22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде «антифашистского форума», который состоялся в минске.

Там он высказывался за продолжение агрессивной войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия рф», - рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии рф против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Досудебное расследование продолжается.

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