Как въехать в Украину из россии или Беларуси: в ГПСУ дали разъяснение

Украинцам нужно учитывать безопасность.

Въехать в Украину из рф и Беларуси граждане могут не только через Сумскую и Волынскую область, но и через другие пункты пропуска. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Собственно об этом и идет речь. Что это можно сделать не только по направлению Сумской области через пункт пропуска Покровка. Это можно сделать и по другим направлениям», - отметил Демченко.

По его словам, украинцам, которые хотят попасть в Украину таким образом, нужно учитывать безопасность.

«Поскольку они сначала должны пройти проверку по ту сторону границы, как на территории рф, так и Беларуси. И им необходимо иметь хотя бы минимальный пакет документов, чтобы их сторона пропустила», - добавил спикер.

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