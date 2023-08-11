Як в'їхати в Україну з росії чи Білорусі: у ДПСУ надали роз’яснення

Українцям потрібно зважати на безпеку.

В'їхати в Україну з росії та Білорусі громадяни можуть не тільки через Сумську та Волинську область, а і через інші пункти пропуску. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Власне про то і йде мова. Що це можна зробити не лише на напрямку Сумської області через пункт пропуску Покровка. Це можна зробити й через інші напрямки», - зазначив Демченко.

За його словами, українцям, які хочуть потрапити до України в такий спосіб, треба зважати на безпеку.

«Оскільки вони спочатку мають пройти перевірку по той бік кордону, як на території рф, так і Білорусі. І їм необхідно мати хоча б мінімальний пакет документів, щоб та сторона їх пропустила», - додав спікер.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.