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  1. В Україні

Як в'їхати в Україну з росії чи Білорусі: у ДПСУ надали роз’яснення

15:08, 11 серпня 2023
Українцям потрібно зважати на безпеку.
Як в'їхати в Україну з росії чи Білорусі: у ДПСУ надали роз’яснення
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В'їхати в Україну з росії та Білорусі громадяни можуть не тільки через Сумську та Волинську область, а і через інші пункти пропуску. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Власне про то і йде мова. Що це можна зробити не лише на напрямку Сумської області через пункт пропуску Покровка. Це можна зробити й через інші напрямки», - зазначив Демченко.

За його словами, українцям, які хочуть потрапити до України в такий спосіб, треба зважати на безпеку.

«Оскільки вони спочатку мають пройти перевірку по той бік кордону, як на території рф, так і Білорусі. І їм необхідно мати хоча б мінімальний пакет документів, щоб та сторона їх пропустила», - додав спікер.

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