На 4-му енергоблоці ЗАЕС стався витік води: ситуація на зараз

Окупаційне керівництво переводить 4-ий енергоблок ЗАЕС у стан «холодний зупин».

Джерело фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Через злочинні дії російських окупантів на 4-му енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент із витоком води з першого контуру в другий. Радіологічного викиду в довкілля не сталося, – повідомляє «Енергоатом».

«Внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було», – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Оскільки окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан «холодний зупин».

Крім того, в найближчі дні загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин», що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог Енергоатома.

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