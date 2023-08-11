Відтепер в ЗСУ офіційно поставлена на забезпечення жіноча літня форма – яка вона

Як зазначили у Міноборони, форма має 8 розмірів.

3 серпня Міністерство оборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Відтепер жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення.

Як розповіли у Міноборони, ця форма має 8 розмірів. Костюм розрахований і на зріст жінки 146 см, і на — 188 см.

Форма пошита відповідно до антропометричних даних жінки, з урахуванням усіх особливостей жіночої фігури, та зручна у використанні.

«Однією з переваг цього костюма є те, що його можна носити навіть під час вагітності, тому що верхня частина штанів еластична та дуже добре розтягується до потрібних розмірів», - пишуть у Міноборони.

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