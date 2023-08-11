Наслідки атаки рф на Київ: уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та пошкодили дах приватного будинку

Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та ще у двох місцях на Оболоні.

Джерело фото: КМДА

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Уламки ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці та ще у двох місцях в Оболонському районі Києва, – повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва», йдеться у повідомленні.

Так, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку, а на Оболоні виявили уламок на території одного з дачних кооперативів.

Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби працюють на місцях падіння уламків.

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