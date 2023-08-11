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  1. В Україні

В Івано-Франківській області російська ракета влучила у приватний будинок: загинув 8-річний хлопчик

13:50, 11 серпня 2023
рф вдарила аеробалістичними ракетами по цивільному об'єкту.
В Івано-Франківській області російська ракета влучила у приватний будинок: загинув 8-річний хлопчик
Фото: Офіс Генпрокурора
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Зранку 11 серпня рф вдарила ракетою по Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу загинула дитина, повідомила  голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Країна-агресор завдала удару по цивільному об'єкту.

Онищук розповіла, що дитину було доставлено у критичному стані до лікарні, проте там нічим не змогли допомогти.

Вона закликала всіх українців не ігнорувати сирени.

"Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних!" – сказала голова Івано-Франківської ОВА.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що атака аеробалістичними ракетами відбулась близько 10 ранку, окупанти влучили по території будинку в Коломийському районі. Там проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарчу споруду. 

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Нагадаємо, що 11 серпня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Уламки ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці та ще у двох місцях в Оболонському районі.

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