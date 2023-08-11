В Івано-Франківській області російська ракета влучила у приватний будинок: загинув 8-річний хлопчик

рф вдарила аеробалістичними ракетами по цивільному об'єкту.

Фото: Офіс Генпрокурора

Зранку 11 серпня рф вдарила ракетою по Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу загинула дитина, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Країна-агресор завдала удару по цивільному об'єкту.

Онищук розповіла, що дитину було доставлено у критичному стані до лікарні, проте там нічим не змогли допомогти.

Вона закликала всіх українців не ігнорувати сирени.

"Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних!" – сказала голова Івано-Франківської ОВА.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що атака аеробалістичними ракетами відбулась близько 10 ранку, окупанти влучили по території будинку в Коломийському районі. Там проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарчу споруду.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Нагадаємо, що 11 серпня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Уламки ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці та ще у двох місцях в Оболонському районі.

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