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  1. В Україні

НБУ дозволив «Укрпошті» здійснювати виплати пенсій та грошових допомог українцям за кордоном

13:54, 11 серпня 2023
Зміни запроваджуються з 12 серпня.
НБУ дозволив «Укрпошті» здійснювати виплати пенсій та грошових допомог українцям за кордоном
Джерело фото: колаж Телеграфа
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Національний банк України повідомив, що пом'якшує низку валютних обмежень. Так, з 12 серпня НБУ запроваджує зміни щодо переказів за кордон для виплати пенсій громадянам України.

«Укрпошта» як призначений оператор послуг поштового зв’язку матиме змогу здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошових допомог на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. 

«Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог», - пояснили у Нацбанку.

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