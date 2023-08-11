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  1. В Україні

Війська рф почали використовувати більше ударних безпілотників

18:29, 11 серпня 2023
Потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують ворожі дрони.
Війська рф почали використовувати більше ударних безпілотників
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Російські окупанти протягом останніх місяців почали використовувати більше ударних безпілотників. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«В останні місяці вони стали використовувати більше дронів, насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах», - зазначив Череватий.

За його словами, потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують дрони. Череватий каже, що «робиться все, щоб знівелювати їх і посилити наш дроновий аспект».

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