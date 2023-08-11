Війська рф почали використовувати більше ударних безпілотників

Потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують ворожі дрони.

Російські окупанти протягом останніх місяців почали використовувати більше ударних безпілотників. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«В останні місяці вони стали використовувати більше дронів, насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах», - зазначив Череватий.

За його словами, потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують дрони. Череватий каже, що «робиться все, щоб знівелювати їх і посилити наш дроновий аспект».

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