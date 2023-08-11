Войска рф начали использовать больше ударных беспилотников

Мощно работают специальные расчеты, уничтожающие вражеские дроны.

Российские оккупанты в течение последних месяцев начали использовать больше ударных беспилотников. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«В последние месяцы они стали использовать больше дронов, прежде ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны работали все эти месяцы над этим. Каждый день это один из ключевых вопросов, рассматривающий командование на своих совещаниях», - отметил Череватый.

По его словам, мощно работают специальные расчеты, уничтожающие дроны. Череватый говорит, что «делается все, чтобы нивелировать их и усилить наш дроновый аспект».

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