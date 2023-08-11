Українці в Польщі зможуть отримувати пенсію поштою: що для цього потрібно

Українці, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу.

Колаж: sud.ua

Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу. Це стане можливим завдяки експериментальному проекту, який 11 серпня схвалив Кабінет міністрів.

Так, передбачено здійснення виплат міжнародним поштовим переказом АТ «Укрпошта» пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.

Новація спростить отримання пенсії й інших видів грошової допомоги тим громадянам, які в Україні одержували їх поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Для цього особі необхідно буде надіслати до АТ «Укрпошта» відповідну заяву у паперовій або електронній формі.

Скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги за кордоном першочергово зможуть українці у Польщі. За необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах.

Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.

Задля реалізації експериментального проекту 10 серпня були внесені зміни до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Вони дають змогу АТ «Укрпошта» здійснювати такі перекази.

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