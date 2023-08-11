Украинцы в Польше смогут получать пенсию по почте: что для этого нужно

Украинцы, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода.

Коллаж: sud.ua

Украинцы за границей смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода. Это станет возможным благодаря экспериментальному проекту, который 11 августа одобрил Кабинет Министров.

Так, предусмотрено осуществление выплат международным почтовым переводом АО «Укрпочта» пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины.

Новация упростит получение пенсии и других видов денежной помощи гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.

Для этого лицу необходимо будет направить в АО «Укрпочта» соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.

Воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом в первую очередь смогут украинцы в Польше. При необходимости эксперимент будет введен и в других странах.

Такие услуги для граждан Украины за границей будут бесплатными.

Для реализации экспериментального проекта 10 августа были внесены изменения в постановление Правления НБУ от 24 февраля 2022 г. № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». Они позволяют АО «Укрпочта» проводить такие переводы.

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