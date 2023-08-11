НБУ разрешил «Укрпочте» осуществлять выплаты пенсий и денежной помощи украинцам за границей

Изменения вводятся с 12 августа.

Источник фото: коллаж Телеграфа

Национальный банк Украины сообщил, что смягчает ряд валютных ограничений. Так, с 12 августа НБУ вводит изменения в отношении переводов за границу для выплаты пенсий гражданам Украины.

«Укрпочта» как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежной помощи в пользу граждан Украины, которые временно находятся за границей.

«Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежной помощи», - пояснили в Нацбанке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.