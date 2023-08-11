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В Раде заблокировали подписание закона о возвращении ВСП функции по рассмотрению жалоб на судей

Авторами блокирующего проекта выступают народные депутаты Юлия Тимошенко, Иван Крулько и Сергей Евтушок.

Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение

В Раде зарегистрировали законопроект о закреплении порядка получения нетрудоспособными членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.

«Шаг к разрушению стереотипа «бьет – значит любит», - в «Слуге народа» прокомментировали законопроект об отмене запрета на расторжение брака во время беременности

Часто обидчик продолжает совершать моральное или физическое насилие, а женщина не может получить развод, поскольку существует эта норма относительно «примирения». Поэтому мы предлагаем изъять условие беременности или возраст ребенка до 1 года, если причиной расторжения брака указано домашнее насилие, — подчеркнула Евгения Кравчук.

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  1. В Украине

НБУ разрешил «Укрпочте» осуществлять выплаты пенсий и денежной помощи украинцам за границей

13:54, 11 августа 2023
Изменения вводятся с 12 августа.
НБУ разрешил «Укрпочте» осуществлять выплаты пенсий и денежной помощи украинцам за границей
Источник фото: коллаж Телеграфа
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Национальный банк Украины сообщил, что смягчает ряд валютных ограничений. Так, с 12 августа НБУ вводит изменения в отношении переводов за границу для выплаты пенсий гражданам Украины.

«Укрпочта» как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежной помощи в пользу граждан Украины, которые временно находятся за границей.

«Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежной помощи», - пояснили в Нацбанке.

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