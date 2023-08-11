РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які воюють

Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК, були виявлені випадки корупції під час проведення мобілізації.

Фото: Офіс Президента

11 серпня Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Учасники заслухали результати перевірки ТЦК від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Під час перевірки були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Раніше ми писали, що ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого.

Також воєнкома з Донеччини, який нараховував сотні тисяч тим, хто не був на фронті, заарештували з альтернативою застави у 3 млн.

Крім того, прокурори перевіряють обставини мобілізації та смерті мешканця Одеської області, який помер після прибуття у військову частину.

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