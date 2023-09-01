Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии 6 вакантных должностей

Соломенский райсуд Киева ищет ряд специалистов.

Соломенский районный суд Киева сообщил, что в суде есть шесть вакантных должностей. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Среди которых:

Ведущий специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

Ведущий специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных – 3 должности (2 должности временно, на период отпуска работника по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста);

Главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел (временно, на период отпуска работника по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста)

Главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях – 1 должность (временно, на период отпуска работника по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

Должностные оклады составляют от 5420 до 6760 грн.

Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 06.09.2023 включительно.

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