Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність 6 вакантних посад

Солом'янський райсуд Києва шукає низку спеціалістів.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є шість вакантних посад. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Серед яких:

Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних – 3 посади (2 посади тимчасово, на період відпустки працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (тимчасово, на період відпустки працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення – 1 посада(тимчасово, на період відпустки працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Посадові оклади складають від 5420 до 6760 грн.

Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 06.09.2023 року включно.

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