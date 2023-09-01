У гражданских, имеющих не задекларированное оружие, будет 30 дней на его декларирование или сдачу, – Рада рассмотрит законопроект

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 31 августа рекомендовал одобрить за основу законопроект о внесении изменений в Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием» №9538, поданный Кабинетом Министров. Разработчиком выступает МВД.

В частности, предусмотрено, что гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны в течение месяца со дня введения в действие этого закона обратиться в Национальную полицию для его декларирования или сдачи.

Гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах или банках данных МВД или не задекларированы в органах Национальной полиции, на территории, где не ведутся боевые действия. За совершение подобных действий гражданские лица несут уголовную ответственность.

Также МВД предлагает установить, что гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы, обязано в течение 24 часов сообщить органу Национальной полиции о таком факте, передать находку полицейскому любым удобным способом для последующей сдачи или декларирования или указать на местонахождение находки для ее извлечения.

В случае установления причастности найденного или задекларированного огнестрельного оружия к совершению уголовных правонарушений, обнаружению удаленных или незаконно измененных маркировок на огнестрельном оружии или несоответствия огнестрельного оружия требованиям, такое оружие изымается полицией.

Действие закона распространится на всех гражданских лиц, получивших или задекларировавших огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в порядке, предусмотренном настоящим Законом, независимо от даты их выдачи или декларирования, применяется в течение действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.

Также закон предусматривает, что во время военного положения гражданские лица могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными МВД.

Задекларированное в полиции гражданскими лицами огнестрельное оружие и боеприпасы к нему приравниваются к полученному огнестрельному оружию.

Порядок декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему устанавливается МВД.

Под огнестрельным оружием, подлежащим декларированию, понимается резьбовое огнестрельное оружие калибра не более 12,7 мм, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра не более 23 мм, боеприпасы к ним, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах (банках) данных МВД и находящиеся в владении и могут использоваться гражданскими лицами в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ и/или других государств.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные или задекларированные в органах (подразделениях) Национальной полиции, являются государственной собственностью, которая может находиться во владении и пользовании гражданских лиц исключительно на основаниях и на период, определенных настоящим Законом.

Запрещается передача гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, полученному или задекларированному, другим лицам, кроме передачи органам Национальной полиции.

Не подлежит декларированию согласно настоящему Закону огнестрельное оружие и боеприпасы к нему военнослужащих Минобороны, ВСУ, других военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, сил гражданской защиты, оборонно-промышленного комплекса.

Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами устанавливаются МВД.

Автор: Наталья Мамченко

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