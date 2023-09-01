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  1. В Украине

Облагаются ли военным сбором дивиденды: есть ответ

22:41, 1 сентября 2023
Является ли объектом налогообложения военным сбором сумма дивидендов, начисленных в пользу физического лица.
Облагаются ли военным сбором дивиденды: есть ответ
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В Украине законодательством предусмотрены налоги, взимаемые с доходов физических лиц. К ним относится и военный сбор по ставке 1,5%. Специалисты Государственной налоговой службы в Полтавской области рассказали, является ли объектом налогообложения военным сбором сумма дивидендов, начисленных в пользу физического лица.

Специалисты объяснили, что согласно п.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями (НКУ) плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 НКУ, а именно: физические лица – резиденты (нерезиденты), получающие доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 НКУ (п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Ставка военного сбора составляет 1,5% объекта налогообложения, определенного п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX НКУ (п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX НКУ).

В ведомстве отметили, что согласно п. 163.1 ст. 163 НКУ объектом налогообложения плательщика налога является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен подпунктами 164.2.1 – 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 НКУ.

«Так, согласно п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включаются «пассивные доходы» (кроме указанных в подпунктах 165.1.2 и 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 НКУ)», – говорится в сообщении.

В частности, к «пассивным доходам» также относятся такие доходы, как дивиденды.

Поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 1,5%.

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