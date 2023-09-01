Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

  1. В Україні

Чи оподатковуються військовим збором дивіденди: є відповідь

22:41, 1 вересня 2023
Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума дивідендів нарахованих на користь фізичної особи.
Чи оподатковуються військовим збором дивіденди: є відповідь
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні законодавством передбачені податки, які стягуються з доходів фізичних осіб. До них належить і військовий збір зі ставкою 1,5%. Фахівці Державної податкової служби у Полтавській області розповіли, чи є об'єктом оподаткування військовим збором сума дивідендів нарахованих на користь фізичної особи.

Фахівці пояснили, що згідно з п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (ПКУ) платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме: фізичні особи – резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

У відомстві зазначили, що відповідно до п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування платника податку є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1 – 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

«Так, згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються «пасивні доходи» (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до «пасивних доходів» також належать такі доходи, як дивіденди.

Оскільки сума дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, то такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Яремко
    Василь Яремко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва