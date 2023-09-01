Страховий стаж: чи зарахують до нього період навчання в університеті

Якщо період навчання був після 1 січня 2004 року, то він до стажу не зараховується.

Українцям при виході на пенсію зараховується страховий стаж та вік. Однак чи зарахують до стажу період навчання в університеті? Це пояснило профільне видання «На пенсії».

В Україні, відповідно до законодавства, до стажу до 2004 року зараховуються періоди навчання на денній формі у вишах, профучилищах, навчальних закладах із підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Якщо період навчання був після 1 січня 2004 року, то він до стажу не зараховується.

«Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання», – йдеться у повідомленні.

Щоб підтвердити період навчання, необхідно мати довідки про тривалість навчання у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Основним документом, що підтверджує стаж, є диплом.

«Саме тому, якщо йдеться про навчання, то в Пенсійному фонді передусім дивляться на диплом, дату його видачі або дату захисту диплома», – йдеться у повідомленні.

При цьому зараховування до стажу відпустки після навчання законодавством не передбачено.

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