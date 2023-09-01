Страховой стаж: причислят ли к нему период обучения в университете

Если период обучения был после 1 января 2004, то он в стаж не засчитывается.

Украинцам при выходе на пенсию засчитывается страховой стаж и возраст. Однако причислят ли к стажу период обучения в университете? Это объяснило профильное издание «На пенсии».

В Украине, согласно законодательству, в стаж до 2004 года засчитываются периоды обучения на дневной форме в вузах, профучилищах, учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Если период обучения был после 1 января 2004, то он в стаж не засчитывается.

«Обучение до 2004 года подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения», - говорится в сообщении.

Для подтверждения периода обучения необходимо иметь справки о продолжительности обучения в соответствующие годы при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.

Основным документом, подтверждающим стаж, является диплом.

«Именно поэтому, если речь идет об обучении, то в Пенсионном фонде, прежде всего, смотрят на диплом, дату его выдачи или дату защиты диплома», – говорится в сообщении.

При этом зачисление в стаж отпуска после обучения законодательством не предусмотрено.

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