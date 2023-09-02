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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Руководитель благотворительного фонда организовал «схемы» бегства уклонистов за границу: подробности

09:11, 2 сентября 2023
Руководитель благотворительного фонда организовал сразу две «схемы» с разными «ценниками».
Руководитель благотворительного фонда организовал «схемы» бегства уклонистов за границу: подробности
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В Харьковской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, организовавшего «схемы» бегства призывников за границу.

34-летнему мужчине сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства, совмещенного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.369-2 УК Украины), передает Харьковская областная прокуратура

В ведомстве сообщают, что первая «схема» заключалась в том, что мужчина организовал безосновательное внесение уклонистов в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тыс. долларов США.

По другой «схеме» злоумышленник предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс. долларов США.

«Кроме того, мужчина лично проводил инструктажи с «клиентами» по «обстоятельствам» прохождения им военно-врачебной комиссии, а также давал советы и указания по дальнейшему пересечению государственной границы Украины.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - добавляют в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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