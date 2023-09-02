Руководитель благотворительного фонда организовал «схемы» бегства уклонистов за границу: подробности

Руководитель благотворительного фонда организовал сразу две «схемы» с разными «ценниками».

В Харьковской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, организовавшего «схемы» бегства призывников за границу.

34-летнему мужчине сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства, совмещенного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.369-2 УК Украины), передает Харьковская областная прокуратура

В ведомстве сообщают, что первая «схема» заключалась в том, что мужчина организовал безосновательное внесение уклонистов в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тыс. долларов США.

По другой «схеме» злоумышленник предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс. долларов США.

«Кроме того, мужчина лично проводил инструктажи с «клиентами» по «обстоятельствам» прохождения им военно-врачебной комиссии, а также давал советы и указания по дальнейшему пересечению государственной границы Украины.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - добавляют в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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