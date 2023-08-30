Уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста

Харьковский апелляционный суд отменил уклонисту возможность отбывания наказания с испытанием, отметив, что уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности.

Уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества негативное впечатление беспорядка, безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации. Поэтому исправление осужденного невозможно без изоляции от общества. На этом акцентировала внимание 16 августа 2023 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда во время рассмотрения дело 645/732/23 относительно уклонения от призыва.

Так, приговором Фрунзенского райсуда Харькова от 5 апреля 2023 года мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК, и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК он был освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком в один год, на него возложены обязанности, предусмотренные п.п.1,2 ч.1 ст. 76 УК (периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы).

Прокурор подал апелляционную жалобу, отметив, что суд первой инстанции при назначении наказания недостаточно учел фактические обстоятельства уголовного производства, а именно совершение преступления в период военного положения, и сведения о личности обвиняемого, у которого нет лиц на содержании, он официально не трудоустроен, отсутствуют другие легальные доходы и т.п.

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда решила, что апелляционная жалоба прокурора в уголовном производстве подлежит частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24.10.2003 «О практике назначения судами уголовного наказания» при назначении наказания суд в каждом случае и в отношении каждого осужденного, признаваемого виновным в совершении преступления, должен соблюдать требований ст. 65 УК Украины, а именно: учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность, поскольку именно через последние реализуется принцип законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания.

Назначая вид и размер наказания суд первой инстанции учел степень тяжести совершенного, смягчающее наказание обстоятельство, отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, сведения о лице обвиняемого, ранее не судимого, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

С учетом приведенного, суд первой инстанции пришел к верному выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы на срок 3 года.

Вместе с этим, апелляционный суд не согласился с заключением суда первой инстанции о том, что исправление обвиняемого возможно без изоляции его от общества.

Такой подход при назначении наказания, с учетом прежде всего фактических обстоятельств дела и сведений о личности обвиняемого, коллегия судей находит несоответствующим требованиям процессуального закона и тем критериям, которые приведены в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины №7 от 24.10.2003 года «О практике назначение судами уголовного наказания».

В частности, как отмечает Харьковский апелляционный суд, «судом первой инстанции не уделено должного внимания фактическим обстоятельствам уголовного производства, а именно то, что осужденный в период военного положения при объявленной общей мобилизации умышленно проигнорировал свою конституционную обязанность по защите Родины и не учтено общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, а также тот факт, что на территории Украины введено военное положение, поэтому данная категория уголовных правонарушений вызывает значительный общественный резонанс».

Кроме того, судом первой инстанции недостаточно учтены сведения о личности обвиняемого, не имеющего устойчивых социальных связей, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, официально не трудоустроеного, стабильного источника дохода не имеющего, который общественно-полезным трудом не занимается.

«Приведенное безоговорочно отрицательно характеризует личность осужденного, поэтому коллегия судей соглашается с апелляционными доводами прокурора об отсутствии оснований для освобождения обвиняемого от отбывания наказания с испытанием», – указали в апелляционном суде.

Коллегия судей также принимает во внимание, что мужчина достоверно знал об общей мобилизации, был признан годным к военной службе, умышленно и без уважительных причин не прибыл по вызову.

Следовательно, Харьковский апелляционный суд вынес в этой части новый приговор, которым назначил обвиняемому наказание в пределах санкции ст.336 УК Украины, а именно в виде лишения свободы с реальным его отбытием.

«Так, ч.2 ст. 50 УК Украины устанавливает, что наказание преследует цель не только наказания, но и исправления осужденных, а также предотвращение совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и другими лицами.

Следовательно, анализируя доводы апелляционной жалобы прокурора о необоснованном применении к обвиняемому положению ст. 75 УК Украины, коллегия судей находит их правильными поскольку преступление связано с ситуацией, сложившейся в стране, вооруженной агрессией РФ и конституционной обязанностью каждого гражданина, обвиняемый совершил умышленное нетяжкое преступление, но создающее в глазах граждан и общества в целом , негативное впечатление беспорядка, безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации, что свидетельствует о значительной общественной опасности такого преступления.

Вышеприведенные обстоятельства делают невозможным исправление обвиняемого без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества.

То есть, с учетом вышеприведенной цели наказания, коллегия судей считает, что освобождение от отбывания наказания с испытанием не может предотвратить совершение новых уголовных правонарушений другими лицами, что в условиях военного положения является недопустимым», - отметила коллегия судей Харьковского апелляционного суда.

Таким образом, коллегия судей пришла к выводу, что при вынесении приговора судом первой инстанции ошибочно был освобожден мужчина от отбывания наказания с испытанием, что привело к несоответствию назначенного судом наказания степени тяжести преступления и лицу обвиняемого, что согласно п.п.2, 4 ч. .1 ст. 420 УПК является основанием для его отмены и принятия судом апелляционной инстанции нового приговора.

А именно, коллегия апелляционного суда считает целесообразным назначить мужчине наказание по ст. 336 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Автор: Наталья Мамченко

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