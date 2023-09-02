Польський хірург зробив складну операцію шістьом українським захисникам, щоб повернути їм слух

Відомий польський хірург спеціально прибув в Україну, щоб відновити слух українським військовим, які зазнали контузії.

Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова

Провідний польський лікар-оториноларинголог Казімєж Нємчик прибув в Україну до Національного реабілітаційного центру «Незламні» з метою спільної операційної діяльності з українськими фахівцями для військовослужбовців, які постраждали від контузій, з метою відновлення їх слуху, – повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Зазначається, що це не єдиний візит професора до реабілітаційного центру, і він віддав велику перевагу допомагати якомога більшій кількості осіб, які постраждали внаслідок мінно-вибухових травм. Казімєж Нємчик також виразив бажання допомогти українським колегам у впровадженні новітніх методів оториноларингологічної хірургії.

«Лише за два дні візиту Казімєж Нємчик разом з нашими спеціалістами прооперував шістьох українських захисників. Всі вони мають контузії, внаслідок яких їхня барабанна перетинка лопнула і воїни частково або повністю втратили слух», – йдеться у повідомленні.

Пацієнтам медики зробили тимпанопластику – операцію з відновлення положення кісточок середнього вуха.

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