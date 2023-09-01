Збирала кошти нібито на тепловізор для ЗСУ: на Дніпропетровщині викрили неповнолітню шахрайку

За даними поліції, 17-річна дівчина виманювала гроші у небайдужих громадян та витрачала їх на власні потреби.

На Дніпропетровщині 17-річна дівчина під виглядом збору коштів на ЗСУ привласнила майже 50 000 грн. Про це повідомляє пресслужба поліції.

В одному із месенджерів дівчина організувала збір коштів на тепловізор для військових. Таким чином дівчина виманювала гроші у небайдужих громадян та витрачала їх на власні потреби. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що неповнолітня аферистка зібрала майже 50 000 гривень.

Під час слідчих заходів правоохоронці встановили потерпілих із різних куточків країни, які переводили суми від 300 до 3000 гривен. Вина фігурантки підтверджується зібраними речовими доказами, допитом свідків та іншими слідчими діями.

За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

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