Выезжаете за границу на собственном или чужом автомобиле: что следует помнить

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы.

В Главном сервисном центре МВД дали советы, как уехать за границу на собственном или чужом автомобиле. В современных условиях путешествие за границу может быть как спонтанным, так и жизненно необходимым событием. В частности, это может быть связано с гуманитарной помощью, снабжением амуницией, транспортными средствами и другими ситуациями.

Так, если вы решили выехать из Украины на своем автомобиле, для начала проверьте, есть ли у вас все необходимые документы на авто. При себе нужно иметь:

Водительское удостоверение Свидетельство о регистрации транспортного средства оформлено на имя водителя или пассажира; Распознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке; Следует заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть – международную страховку «Зеленая карта».

Кроме того, на автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

К тому же водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой нужно взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о регистрации транспортного средства.

После возвращения из-за границы свидетельство о регистрации транспортного средства на имя водителя нужно вернуть в сервисный центр МВД в течение 10 дней.

Доверенность на право управлять чужим автомобилем за границей будет действительна при нескольких условиях:

Документ нужно перевести на язык страны, в которой будете находиться;

Легализовать документ в установленном порядке (выполнить процедуры, необходимые для признания документа, выданного в другой стране - апостиль или консульская легализация).

Эта процедура сложнее, поэтому лучше все же оформить свидетельство о регистрации для выезда за границу.

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