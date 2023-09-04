Делегация ВАКС посетила Вашингтон: обсудили практические методы работы судебной системы США

Состоялся визит Председателя ВАКС Веры Михайленко и руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко в столицу Соединенных Штатов Америки.

На прошлой неделе состоялся визит Председателя ВАКС Веры Михайленко и руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко в столицу Соединенных Штатов Америки — Вашингтон. В ходе рабочих встреч представлены достижения ВАКС за 4 года работы и вызовы, которые необходимо преодолеть для дальнейшего развития институционной способности суда. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

В ходе встреч с федеральными судьями США были обсуждены практические методы работы судебной системы США, в частности, по рассмотрению сложных и резонансных дел. Кроме того, были проведены встречи с Судебной администрацией США, Департаментом юстиции, Государственным департаментом, Агентством международного развития (USAID), Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими учреждениями.

Чиновники институтов США и международных учреждений выразили безоговорочную поддержку Украины в осуществлении беспристрастного правосудия на основе верховенства права.

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