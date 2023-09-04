Делегація ВАКС здійснила візит до Вашингтону: обговорили практичні методи роботи судової системи США

Відбувся візит Голови ВАКС Віри Михайленко та керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка до столиці Сполучених Штатів Америки.

Минулого тижня відбувся візит Голови ВАКС Віри Михайленко та керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка до столиці Сполучених Штатів Америки — Вашингтону. Під час робочих зустрічей представлено досягнення ВАКС за 4 роки роботи та виклики, які необхідно подолати для подальшого розвитку інституційної спроможності суду. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Під час зустрічей з федеральними суддями США обговорено практичні методи роботи судової системи США, зокрема, щодо розгляду складних та резонансних справ. Крім того, проведено зустрічі із Судовою адміністрацією США, Департаментом юстиції, Державним департаментом, Агенцією міжнародного розвитку (USAID), Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими установами.

Посадовці інституцій США та міжнародних установ висловили беззаперечну підтримку України у здійсненні неупередженого правосуддя на засадах верховенства права.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.