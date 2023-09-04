Посли G7 привітали прогрес у відновленні декларування, але зробили важливе уточнення

Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях.

Посли G7 привітали прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні. Як раніше зазначив Давид Арахамія, наступного тижня Верховна Рада голосуватиме про відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами.

Так, посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для посадових осіб держави та наголошують на важливості забезпечення прозорості та підзвітності цього процесу.

«Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності ми наголошуємо на важливості уникнення лазівок для орендованих активів, та важливість обмежити кількість винятків, пов'язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті України», - йдеться у повідомленні дипломатів.

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