Послы G7 приветствовали прогресс в восстановлении декларирования, но сделали важное уточнение

Послы G7 отмечают важность сохранения исключений относительно обнародования информации о декларировании активов только для чиновников, участвующих в боевых действиях.

Послы G7 приветствовали прогресс в восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов в Украине. Как ранее отметил Давид Арахамия, на следующей неделе Верховная Рада будет голосовать о возобновлении декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами.

Так, послы G7 приветствуют прогресс в восстановлении декларирования активов для должностных лиц государства и отмечают важность обеспечения прозрачности и подотчетности этого процесса.

«Послы G7 приветствуют прогресс в возобновлении декларирования активов для государственных должностных лиц. Для обеспечения прозрачности и подотчетности мы подчеркиваем важность избегания лазейок для арендованных активов, и важность ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности, обнародования информации, только в случаях непосредственно участвующих в защите Украины», - говорится в сообщении. дипломатов.

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