США арестовали более 1 миллиарда долларов российских активов за рубежом

С начала полномасштабной войны россии против Украины США арестовали частных российских активов за рубежом более чем на 1 миллиард долларов.

Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабной войны арестовали более 1 миллиарда долларов российских активов за рубежом. Об этом сообщает CBS News.

«Мы задерживали самолеты в Швейцарии и Ближнем Востоке. Мы арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. И мы предъявили обвинение отмывателям денег в Великобритании. Таким образом мы показали, что нет места, где можно спрятаться», – сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Офис Монако руководит рабочей группой KleptoCapture – подразделением, созданным в марте 2022 г. для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов и поиска их скрытых активов по всему миру. Монако заявила, что эти усилия основываются на широком сотрудничестве с иностранными партнерами.

«Мы нуждаемся в сотрудничестве с нашими международными союзниками и партнерами, – сказала Монако. «Нам нужно их сотрудничество в расследовании – и мы его получаем. Мы видим, что действительно беспрецедентное, сплоченное международное сообщество объединяется, чтобы изолировать путинский режим, осудить его невероятную жестокость против украинского народа», – добавила она.

В прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фиджи супер-яхту стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежавшую олигарху Керимову. Согласно сообщению Минюста, судно было конфисковано на основании вероятного нарушения американского законодательства, в частности Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, отмывании денег и сговора.

Министерство юстиции также запросило конфискацию яхты стоимостью 90 миллионов долларов у берегов Испании, принадлежавшей олигарху Вексельбергу. В этом случае речь шла о нарушении законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях.

И Керимов, и Вексельберг находятся под санкциями США.

В прошлом году Сенат включил поправку в общий законопроект о расходах, чтобы использовать некоторые из этих конфискованных российских активов для помощи Украине в ее войне с россией.

Среди имущества, которое Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны, – самолет Gulfstream стоимостью 60 млн долларов и самолет Boeing (350 млн долларов), зарегистрированный на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, связанных с российским миллиардером Абрамовичем.

«Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в пользу украинского народа», - сказала Монако.

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