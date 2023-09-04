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  1. У світі

США арештували понад 1 мільярд доларів російських активів за кордоном

08:59, 4 вересня 2023
Від початку повномасштабної війни росії проти України США заарештували приватних російських активів за кордоном більш як на 1 мільярд доларів.
США арештували понад 1 мільярд доларів російських активів за кордоном
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Сполучені Штати Америки із початку повномасштабної війни арештували понад 1 мільярд доларів російських активів за кордоном. Про це повідомляє CBS News.

«Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. І ми висунули звинувачення відмивачам грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що немає місця, де можна сховатися», – сказала заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. Монако заявила, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами. 

«Ми потребуємо співпраці з нашими міжнародними союзниками та партнерами, – сказала Монако. «Нам потрібна їхня співпраця в розслідуванні – і ми її отримуємо. Ми бачимо, що дійсно безпрецедентне, згуртоване міжнародне співтовариство об'єднується, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу», – додала вона.

Минулого року Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер-яхту вартістю 300 мільйонів доларів, яка належала олігарху Керімову. Згідно з повідомленням Мін'юсту, судно було конфісковано на підставі ймовірного порушення американського законодавства, зокрема Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відмивання грошей і змови.

Міністерство юстиції також запросило конфіскацію яхти вартістю 90 мільйонів доларів біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Вексельбергу. У цьому випадку йшлося про порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей і санкції.

І Керімов, і Вексельберг перебувають під санкціями США.

Минулого року Сенат включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використати деякі з цих конфіскованих російських активів для допомоги Україні у її війні з росією.

Серед майна, яке Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю 60 млн доларів і літак Boeing (350 млн доларів), зареєстроване на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Абрамовичем.

«Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу», – сказала Монако.

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