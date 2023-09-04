Із 1 жовтня деяким жінкам доведеться ставати на військовий облік: кого це стосуватиметься

Обов’язково на військовий облік цієї осені мають стати працівниці медичної та фармацевтичної сфери.

Із 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Так, для жінок можливість стати на військовий облік надається за умови їхньої придатності до проходження військової служби з урахуванням вікових обмежень (до 60 років) і стану здоров'я, який визначається військово-лікарською комісією (ВЛК).

Процедура реєстрації на військовому обліку здійснюється в територіальному центрі комплектування. Для цього необхідно надати паспорт, диплом про освіту в медичній сфері та довідку з місця роботи.

На військовозобов'язаних жінок покладаються ті самі обов'язки, що й на чоловіків, вони повинні:

ставати на військовий облік;

проходити підготовку до служби;

повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

За два місяці до закінчення навчання навчальні заклади зобов'язані надавати районним (міським) Територіальним центрам комплектування за спеціальним призовом списки випускників. У цих списках мають бути зазначені такі дані: ПІБ, дата народження, паспортні дані, податковий номер, зареєстроване місце проживання, спеціальність, дата завершення навчання та номер військово-облікової спеціальності. Списки ці мають зберігатися в ТЦК і СП протягом 10 років.

Випускникам медичних і фармацевтичних закладів надається 1 місяць після завершення навчання, щоб стати на облік. Якщо вони не звернулися до центрів комплектування протягом цього часу, на них чекає штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

Зазначається, що згідно із законодавством, медики та фармацевти без військово-облікових документів не можуть бути працевлаштовані. Однак для жінок, які здобули освіту до внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу (тобто до 30 грудня 2022 року), надається «перехідний період». Протягом цього періоду, який триватиме до кінця 2026 року, вони можуть працевлаштуватися без обов'язкового військового обліку.

Важливо зазначити, що роботодавці зобов'язані повідомляти міські (районні) Територіальні центри комплектування за спеціальним призовом про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку. У разі, якщо медики та фармацевти залишилися без роботи, вони мають особисто звернутися до військкоматів, щоб стати на військовий облік.

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