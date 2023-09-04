Декларування всіх чиновників відновлять у форматі, погодженому з міжнародними партнерами, — Арахамія

Ухвалення законопроекту необхідно для початку переговорів про членство в Європейський Союз.

Наступного тижня Верховна рада України голосуватиме про відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, зауваживши, що є «нарешті офіційні новини, які можна розповідати».

Також депутати розлянуть у першому читанні зміни до закону про політично значущих осіб (РЕР).

Як зазначив Президент, ухвалити ці закони необхідно для початку переговорів про членство в Європейський Союз.

«Зокрема, це наша стратегічна політична мета — відкриття переговорів про членство із Євросоюзом. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією. Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, "закон про РЕРів" — politically exposed persons, політично значущі особи», — сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

У свою чергу посли країн «Великої сімки» (G7) окремо наголосили на відкритості реєстру.

Так, посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для посадових осіб держави та наголошують на важливості забезпечення прозорості та підзвітності цього процесу.

«Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності ми наголошуємо на важливості уникнення лазівок для орендованих активів, та важливість обмежити кількість винятків, пов'язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті України», - йдеться у повідомленні дипломатів.

Крім того, Арахамія назвав термін призначення нового міністра оборони. Так, парламент наступного тижня голосуватиме про відставку чинного міністра оборони Олексія Резнікова та про назначення на його посаду нинішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

«Більше кадрових питань на цьому тижні не буде», - зазначив Арахамія.

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