Декларирование всех чиновников возобновят в формате, согласованном с международными партнерами, — Арахамия

Принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

На следующей неделе Верховная рада Украины будет голосовать о возобновлении декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заметив, что есть «наконец-то официальные новости, которые можно рассказывать».

Также депутаты развернут в первом чтении изменения в закон о политически значимых лицах (РЕРах).

Как отметил Президент, принять эти законы необходимо для начала переговоров по членству в Европейском Союзе.

«В частности, это наша стратегическая политическая цель – открытие переговоров о членстве с Евросоюзом. У Украины есть семь определенных рекомендаций Еврокомиссии. Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части необходима результативная работа Верховной Рады Украины. Временная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией. Закон о возобновлении электронного декларирования, изменениях в закон о национальных меньшинствах и, особенно обратим на него внимание, «закон о РЕРах» — politically exposed persons, политически значимые лица», — сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении.

В свою очередь послы стран «Большой семерки» (G7) отдельно отметили открытость реестра.

Так, послы G7 приветствуют прогресс в восстановлении декларирования активов для должностных лиц государства и отмечают важность обеспечения прозрачности и подотчетности этого процесса.

«Послы G7 приветствуют прогресс в возобновлении декларирования активов для государственных должностных лиц. Для обеспечения прозрачности и подотчетности мы подчеркиваем важность избегания лазеек для арендованных активов, и важность ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности, обнародования информации, только в случаях непосредственно участвующих в защите Украины», - говорится в сообщении дипломатов.

Кроме того, Арахамия назвал срок назначения нового министра обороны. Так, на следующей неделе парламент будет голосовать об отставке действующего министра обороны Алексея Резникова и о назначении на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

«Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет», – отметил Арахамия.

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