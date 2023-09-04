С 1 октября некоторым женщинам придется становиться на военный учет: кого это будет касаться

Обязательно на военный учет этой осенью должны стать работницы медицинской и фармацевтической сферы.

С 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так, для женщин возможность стать на военный учет предоставляется при условии их пригодности к прохождению военной службы с учетом возрастных ограничений (до 60 лет) и состояния здоровья, определяемого военно-врачебной комиссией (ВЛК).

Процедура регистрации военном учете осуществляется в территориальном центре комплектования. Для этого необходимо предоставить паспорт, диплом по образованию в медицинской сфере и справку с места работы.

На военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин, они должны:

становиться на военный учет;

проходить подготовку к службе;

сообщать военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т.д.

За два месяца до окончания учебы учебные заведения обязаны предоставлять районным (городским) Территориальным центрам комплектования по специальному призыву списки выпускников. В списках должны быть указаны следующие данные: ФИО, дата рождения, паспортные данные, налоговый номер, зарегистрированное место жительства, специальность, дата завершения обучения и номер военно-учетной специальности. Эти списки должны храниться в ТЦК и СП в течение 10 лет.

Выпускникам медицинских и фармацевтических учреждений предоставляется 1 месяц после завершения обучения, чтобы стать на учет. Если они не обратились в центры комплектования в течение этого времени, их ждет штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Отмечается, что, согласно законодательству, медики и фармацевты без военно-учетных документов не могут быть трудоустроены. Однако женщинам, которые получили образование до внесения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе (то есть до 30 декабря 2022 года), предоставляется «переходный период». В течение этого периода, который продлится до конца 2026 г., они могут трудоустроиться без обязательного военного учета.

Важно отметить, что работодатели обязаны сообщать городские (районные) Территориальные центры комплектования по специальному призыву о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, не состоящих на военном учете. В случае, если медики и фармацевты остались без работы, они должны обратиться к военкоматам, чтобы стать на военный учет.

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