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  1. В Україні

Виїжджаєте за кордон на власному або чужому автомобілі: що слід пам'ятати

10:49, 4 вересня 2023
Водій, який не є власником авто повинен мати такий же перелік документів, як і власники.
Виїжджаєте за кордон на власному або чужому автомобілі: що слід пам'ятати
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У Головному сервісному центрі МВС дали поради, як виїхати за кордон на власному або чужому автомобілі. В сучасних умовах подорож за кордон може бути як спонтанною, так і життєво необхідною подією. Зокрема, це може бути пов'язано з гуманітарною допомогою, постачанням амуніції, транспортними засобами та іншими ситуаціями.

Так, якщо ви вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, для початку перевірте, чи є у вас всі необхідні документи на авто. При собі потрібно мати:

  1. Посвідчення водія
  2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;
  3. Розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці;
  4. Треба укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тобто – міжнародну страховку "Зелена карта".

Окрім того, на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

До того ж водій, який не є власником авто повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. З собою треба взяти паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після повернення з-за кордону,  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я кермувальника, треба повернути в сервісний центр МВС впродовж 10 днів. 

Довіреність на право керувати чужим автомобілем, за кордоном буде дійсна за кількох умов:

  • Документ потрібно перекласти мовою країни, в якій будете перебувати;
  • Легалізувати документ у встановленому порядку (виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні  - апостиль або консульська легалізація).

Ця процедура є складнішою, тож краще все таки оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.   

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